La ministra Santanché contestata al forum sul Turismo | Sei una ladra dimettiti!

Durante l'apertura del Forum Internazionale del Turismo a Milano, la ministra Daniela Santanché è stata oggetto di contestazioni, con alcuni partecipanti che le hanno rivolto cori di dissenso. L'evento ha attirato l'attenzione su questioni politiche e di gestione nel settore turistico, evidenziando le tensioni tra istituzioni e operatori. La situazione sottolinea l'importanza di un dialogo trasparente e costruttivo tra i rappresentanti del settore e le parti coinvolte.

La ministra del Turismo, Daniela Santanché è stata contestata all'evento di apertura del Forum Internazionale del Turismo a Milano. Poco prima del suo intervento, un ragazzo si è alzato in piedi urlando: "Dimettiti, sei una ladra". Il contestatore è stato rapidamente allontanato. "Ognuno può esprimere il proprio giudizio. Anche questa è la democrazia", ha replicato la ministra dal palco.

