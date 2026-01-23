La sera prima del tragico evento, la madre di Federica Torzullo aveva tentato di rassicurare Claudio Carlomagno, preoccupato per la separazione. Questa conversazione rappresenta un momento di tensione e preoccupazione, che si inserisce nel contesto di un episodio drammatico. Le dinamiche familiari e le comunicazioni intercorse assumono un ruolo centrale nell’analisi di quanto accaduto, offrendo spunti per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa tragica situazione.

La madre di Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno nella loro casa ad Anguillara Sabazia (Roma), aveva provato a rassicurare il genero appena il giorno prima del femminicidio. Ascoltata di nuovo dai carabinieri assieme al marito, la donna ha raccontato che l'uomo era preoccupato per la separazione. Lei l'ha tranquillizzato e gli ha detto che la figlia avrebbe rispettato quanto si era deciso, cioè che il figlio avrebbe continuato a vivere nella loro villetta e loro due si sarebbero alternati.

© Virgilio.it - La mamma di Federica Torzullo aveva provato a calmare Claudio Carlomagno, "preoccupato per la separazione"

Claudio Carlomagno stava per fuggire: ha provato a bruciare il corpo di Federica Torzullo e farlo a pezziClaudio Carlomagno, ex marito di Federica Torzullo, è sospettato di aver tentato di nascondere il suo corpo.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: le telecamere, la separazione imminente, cosa sappiamoFederica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma.

