la madre lo accompagna al servizio psichiatrico e lui la aggredisce in mezzo alla strada

Nella tarda mattinata di mercoledì, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura è intervenuto in seguito a una segnalazione per una lite in strada. Un episodio ha visto un uomo aggredire la madre che lo accompagnava al servizio psichiatrico, creando una situazione di emergenza e preoccupazione nel contesto urbano.

Nella tarda mattinata di mercoledì, il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura è intervenuto a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 per una violenta lite in strada. Giunti sul posto, gli operatori accertavano che un uomo di 24 anni, in evidente stato di agitazione, stava aggredendo la madre mentre quest'ultima lo stava accompagnando per fare rientro presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. L'episodio, avvenuto in pieno giorno, attirava l'attenzione dei passanti che, preoccupati, richiedevano l'intervento delle Forze dell'Ordine.

