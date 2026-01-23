È stata inaugurata la nuova linea ferroviaria tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate, lungo la linea del Sempione. Questa infrastruttura rappresenta un collegamento strategico per migliorare i trasporti nella regione, rafforzando il ruolo internazionale dell’aeroporto di Milano Malpensa. La linea facilita gli spostamenti tra l’aeroporto e il territorio, contribuendo a una mobilità più efficace e integrata in Lombardia.

Una giornata destinata a entrare nella storia della mobilità lombarda. È stata inaugurata ieri la tratta ferroviaria che collega il Terminal 2 dell’ aeroporto di Milano Malpensa a Gallarate, lungo la linea del Sempione: un’infrastruttura strategica, nei collegamenti aeroportuali, che rafforza il ruolo internazionale dello scalo. L’opera, cofinanziata dalla Regione e realizzata da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm, è un tassello fondamentale nel disegno di una mobilità moderna, sostenibile e integrata con i grandi corridoi europei. A sottolinearne la portata è stato il governatore Attilio Fontana, che ha definito la nuova linea "un investimento concreto per potenziare la rete delle connessioni regionali e migliorare in modo significativo l’accessibilità a Malpensa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La linea Malpensa-Gallarate: "Un collegamento strategico per un hub internazionale"

Il collegamento tra Malpensa e Gallarate, lungo circa 5 chilometri, rappresenta un investimento di circa 264 milioni di euro.

Trasporti: Gibelli (Fnm), ‘tempi di attraversamento ridotti con collegamento Malpensa-Gallarate’Oggi Gibelli (Fnm) annuncia l'apertura del nuovo collegamento tra Malpensa e Gallarate, un'infrastruttura che mira a migliorare i tempi di attraversamento.

