La Lazio e l' oro della cantera perduto

La Lazio attraversa un periodo di difficoltà interne e dirompente confronto con le rivali, evidenziando un rallentamento nel proprio settore giovanile. Dalla squadra di Cataldi ad oggi, il vivaio biancoceleste sembra aver perso slancio, compromettendo la crescita di talenti, l’identità del club e le speranze future. Un’analisi che invita a riflettere sull’importanza di un settore giovanile forte per il rilancio della società.

C’è un club in fermento, la Lazio, in cui si discute su tutto e di tutto. Con rapporti sempre più tesi tra il presidente e le componenti con cui, invece, bisognerebbe - come ha sempre detto Lotito - avere una forte coesione: allenatore, giocatori, tifosi. Vedremo come andrà a Lecce e quali notizie porteranno gli ultimi giorni di calcio mercato. C’è però un aspetto, più nascosto e verrebbe da dire oggettivo, su cui in casa biancoceleste bisognerebbe fare una riflessione profonda. Che - ed è incredibile a dirsi - va addirittura al di là dell’attualità: la crisi del suo settore giovanile. Che se non rappresenta il Problema, comunque fa parte del problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

