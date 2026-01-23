La latitanza di Antonio Aloia Tonino ‘o Cinese | l'omicidio le estorsioni il filo tra Acerra e l'Irpinia

Antonio Aloia, conosciuto come Tonino ‘o Cinese, è stato latitante per circa un anno e mezzo. Durante questo periodo, si sarebbe reso protagonista di un omicidio e di un tentativo di estorsione, tra Acerra e l’Irpinia. Recentemente, è stato arrestato con un fermo e un’ordinanza. La vicenda evidenzia le connessioni tra il territorio e le attività criminali di Aloia.

In circa un anno e mezzo di latitanza, Antonio Aloia si sarebbe reso responsabile di un omicidio e di una estorsione: in due giorni è stato raggiunto da un fermo e da una ordinanza. Scattate perquisizioni ad Avellino, Mercogliano e Manocalzati per scoprire i nascondigli utilizzati dal boss di Aversa, Antonio Aloia, durante la sua lunga latitanza prima dell'omicidio di Scisciano per cui la Dda lo annovera tra i killer del commando.

