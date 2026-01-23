La Larcianese torna a affidarsi a Maurizio Cerasa come allenatore, dopo averlo esonerato lo scorso dicembre. La decisione segna un cambiamento importante per la squadra, che punta a migliorare la propria posizione in campionato. Cerasa, già alla guida dei viola in passato, riprende il suo ruolo con l’obiettivo di rilanciare il team e rafforzare il progetto sportivo della società.

Clamorosa notizia in arrivo da Larciano. Per la guida tecnica della Larcianese è stato richiamato sulla panchina viola Maurizio Cerasa, l’allenatore che fu esonerato il 15 dicembre, poco più di un mese fa, dopo la sconfitta interna subita dal Cenaia, che era ultima in classifica nel Girone A di Eccellenza. Fu una decisione presa dalla società viola nel tentativo di dare uno scossone a tutto l’ambiente, che dopo un’ottima partenza di campionato stava pericolosamente precipitando nella zona della bassa classifica. La domenica successiva all’esonero, nella trasferta di Perignano, a sedersi in panchina fu Marco Civitelli, che era l’allenatore in seconda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Larcianese cambia. C’è il ritorno di Cerasa

Scossone Larcianese. C’è l’esonero di CerasaLa Larcianese ha deciso di cambiare guida tecnica, esonerando Maurizio Cerasa dopo la sconfitta contro il Cenaia.

La politica? È l’esercizio dell’ottimismo. Claudio Cerasa: “La speranza è l'unico antidoto che abbiamo contro il catastrofismo”La politica rappresenta spesso un esercizio di speranza e ottimismo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

I risultati del fine settimana. Volano gli U19, superando in casa la Larcianese. Bene anche gli U16, con la seconda vittoria su due gare in questa seconda fase, e anche gli U17, che nonostante il 2-2 finale sono stati artefici di una grande prestazione. Junio - facebook.com facebook