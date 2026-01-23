La Groenlandia riveste un ruolo strategico nelle dinamiche di sicurezza globale, grazie alla sua posizione e alle sue caratteristiche naturali. In questo contesto, si intrecciano storie di uomini, cani e ghiaccio, che testimoniano le sfide e le strategie adottate durante periodi di tensione internazionale. Questa regione, spesso al centro di interessi geopolitici, rappresenta un elemento chiave nelle relazioni tra grandi potenze e nelle dinamiche della Guerra Fredda e oltre.

Le battute screanzate di Donald Trump sulla difesa della Groenlandia – piattaforma strategica prediletta dagli Stati Uniti per il posizionamento dei vettori di lancio dei missili balistici intercontinentali diretti contro i nemici esistenziali della vecchia e nuova Guerra Fredda, per ragioni tanto fisiche quanto tattiche – affidata, a suo dire, a slitte trainate da cani, contengono in realtà un fondo di verità che gli americani non dovrebbero irridere, ma piuttosto ricordare e onorare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, furono proprio le slitte trainate da mute di cani husky a consentire alle Forze Armate degli Stati Uniti di svolgere compiti fondamentali per la difesa dell’isola più grande del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Groenlandia, al centro di tensioni internazionali, è stata recentemente coinvolta in una serie di eventi che vanno oltre le normali dispute territoriali.

