Il dibattito sul referendum si intensifica, coinvolgendo anche chiese e parrocchie. Mentre si avvicina la data del voto, alcuni gruppi politici e religiosi cercano di influenzare l’opinione pubblica, spesso adottando toni unilaterali. Questa situazione evidenzia come le questioni politiche e religiose si intreccino, suscitando discussioni aperte e condivise, ma anche tensioni e divisioni, nel rispetto delle diverse sensibilità e posizioni.

Il no al referendum val bene una messa. Alla vigilia del voto del 22 e del 23 marzo la sinistra ha smesso di agitare lo spauracchio della laicità e di lamentare la presunta ingerenza della Chiesa pure davanti al suono di una campana. Per la campagna contro la riforma Nordio fanno comodo, infatti, le sale e gli altri spazi messi a disposizione dalle parrocchie. Non c'è solo il programma di sette incontri nelle chiese delle diocesi di Trani, Molfetta e Andria promosso dalla sezione locale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani e durante i quali, come aveva denunciato Forza Italia, «solo e unicamente rappresentanti del no diffonderanno il verbo contrario». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La "guerra santa" del No: dibattiti a senso unico pure in chiese e parrocchie

Leggi anche: Caso Albanese, l'allarme dei genitori a Mattarella: “Basta dibattiti a senso unico”

Contributi alle parrocchie per salvare le chiese del paeseVimercate ha approvato l'assegnazione di oltre 58mila euro alle parrocchie di Santo Stefano e San Michele Arcangelo, destinati al sostegno dei servizi religiosi e alla tutela del patrimonio storico e architettonico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: La guerra santa del No: dibattiti a senso unico pure in chiese e parrocchie; Guerra santa nel fango di Buenos Aires: l’ultimo urlo del difensore che si truccava per non morire di rabbia; Non esiste la guerra giusta. Rileggere padre Drew Christiansen nell’era del militarismo di ritorno (Alfonso Bruno); Tempesta in Sicilia, sindaco Santa Teresa: Bollettino di guerra.

La guerra santa del calcio italiano al pezzotto sta portando il governo italiano nel caos diplomatico (e in grossi guai finanziari)L’Agcom ha multato per 14 milioni di euro Cloudflare, che l'ha presa malissimo e ora minaccia di mollare l'Italia e i servizi che offre per le Olimpiadi invernali. Si è scatenato un putiferio diplomat ... ilnapolista.it

È tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la ChampionsÈ arrivato Gerry Cardinale, mancava da una vita nel quotidiano del Milan e di Milano, segno che aveva molto patito la contestazione della passata stagione che ha avuto se non altro ... milannews.it

È tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Champions x.com

Il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, descrive una situazione drammatica: «Come un bollettino di guerra» - facebook.com facebook