La guarigione? Non si parla di mesi ma di anni L’abbiamo riconosciuta dalle unghie | parla Lorenzo il fratello di Sofia sopravvissuta al rogo di Crans Montana

Lorenzo, fratello di Sofia, sopravvissuta al rogo di Crans Montana, sottolinea come la guarigione richieda anni, non mesi. Le esperienze al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano sono caratterizzate da un percorso di attesa e speranza, seguendo un protocollo rigoroso. Questa testimonianza evidenzia l’importanza di un supporto costante e di un percorso di recupero complesso, che richiede tempo e pazienza.

Le giornate al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano seguono un protocollo di attesa e speranza che non ammette pause. Per la famiglia di Sofia, la sedicenne studentessa del Liceo Virgilio ferita nel rogo di Crans Montana la notte di Capodanno, la vita si è fermata tra le corsie della terapia intensiva. “ Siamo sempre tutti insieme, abbiamo scelto di non alternarci”, racconta Mattia Donadio, 26 anni, fratello maggiore della ragazza, in un’intervista al Corriere della Sera. “Approfittiamo delle prime ore del mattino per lavorare o fare commissioni, poi passiamo tutta la giornata qui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: Crans-Montana e grandi ustionati, come si ricostruisce la pelle? Il trapianto di cute permette non solo di sopravvivere, ma di guardare al futuro: lo specialista spiega le fasi della guarigione; Crans Montana, il fratello di Sofia, una dei ragazzi ustionati: La sua guarigione impiegherà anni. Ora ho il terrore dei luoghi chiusi; Cro di Aviano, ricerca sul melanoma: migliorano le prospettive di guarigione per i pazienti; Assicurazioni, la guida Ivass all'oblio oncologico.

