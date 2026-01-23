La Groenlandia mugugna Intanto Trump intasca accesso totale e basi militari

Recenti indiscrezioni rivelano un accordo tra Groenlandia e gli Stati Uniti, che prevede l’installazione di basi militari e il diritto di estrazione di terre rare, escludendo Russia e Cina. Questa collaborazione, ancora non ufficializzata, potrebbe avere implicazioni geopolitiche significative, rafforzando la presenza statunitense nell’Artico e modificando gli equilibri di potere nella regione.

Le indiscrezioni sull'accordo prevedono truppe in loco e il diritto di estrarre terre rare, escludendo Russia e Cina. Malumori di Nielsen e Frederiksen: «Sovranità intoccabile». Già un anno fa, il governo dell'isola informava della necessità di capitali per sviluppare l'estrazione mineraria. L'intervento americano è provvidenziale, vista la sonnolenza di Bruxelles e Biden davanti all'avanzata di Xi.. Lo speciale contiene due articoli. Continua a tenere banco l'accordo in via di definizione sulla Groenlandia. Donald Trump punta a far sì che questa intesa, annunciata mercoledì sera, possa consentire a Washington di conseguire i suoi obiettivi strategici nell'Artico.

