La giustizia si avvicina ai cittadini Ecco il nuovo ufficio di prossimità

A Monte San Savino è stato inaugurato un nuovo Ufficio di prossimità, situato in corso San Gallo 97 nel Palazzo Pretorio. Questo servizio mira a semplificare l’accesso alle pratiche giudiziarie, riducendo i tempi e facilitando gli spostamenti per i cittadini. L’obiettivo è avvicinare la giustizia alle persone, offrendo un punto di riferimento più accessibile e efficiente sul territorio.

MONTE SAN SAVINO La giustizia si avvicina ancora più ai cittadini anche a Monte San Savino. Nel pomeriggio di ieri è stato inaugurato il nuovo Ufficio di prossimità nella sede di corso San Gallo 97, all’interno del Palazzo Pretorio, un servizio pensato per facilitare l’accesso alle pratiche giudiziarie e ridurre tempi e spostamenti per gli utenti del territorio. Alla cerimonia di apertura hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Gianni Bennati e per la Regione Toscana Francesco Romizi, caposegreteria dell’assessore regionale all’innovazione tecnologica, trasparenza e semplificazione amministrativa Alberto Lenzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Inaugurato l’ufficio di prossimità. La giustizia più vicina ai cittadini

Giustizia, anche a Monte San Savino apre l’ufficio di prossimitàA Monte San Savino apre un nuovo Ufficio di prossimità, portando la giustizia più vicino ai cittadini della Valdichiana aretina.

