Nel circuito di Melbourne, Medvedev di Pisa ha affrontato Djokovic nel suo debutto, rappresentando una sfida importante e simbolica. Sebbene abbia subito una sconfitta, questa partita ha segnato un momento di crescita e di esperienza, consolidando il suo percorso nel tennis internazionale. È un esempio di come ogni prima volta possa essere un passo fondamentale verso il miglioramento e la maturità nel mondo dello sport.

Se sei il numero 141 del mondo, al tuo primo Slam, e giochi contro l'ex numero 1 che ne ha vinti 24, la possibilità che tu perda è alta. E infatti Francesco Maestrelli è stato sconfitto da Novak Djokovic, al secondo turno degli Australian Open. Ma la parola "sconfitta" è fuori luogo. Per Nole si è trattato di una banale tappa di trasferimento, per Francesco di un rito di iniziazione, il confronto col Mito. Quando ha saputo da un giornalista con chi avrebbe giocato, ha vibrato come un sismografo. Alla fine, ha stretto la mano al nume serbo con un sorriso da vincitore: "Grazie per la lezione. Non la dimenticherò.

© Gazzetta.it - La gioia della prima volta: Maestrelli contro Djokovic non ha mica perso

Australian Open 2026, Maestrelli show a Melbourne: prima vittoria Slam e sogno Djokovic

