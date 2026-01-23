La Germania potenzia l’intelligence | Il Bnd verso nuovi poteri di sorveglianza

La Germania sta considerando un ampliamento delle capacità del Bundesnachrichtendienst (Bnd), il servizio di intelligence estero, in risposta alle crescenti sfide internazionali. Questa misura mira a rafforzare la sorveglianza e la sicurezza nazionale, mantenendo un equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto delle libertà civili. La decisione riflette l’importanza di adattarsi ai mutamenti geopolitici e alle minacce emergenti a livello globale.

In un contesto internazionale sempre più teso, la Germania sta pianificando un significativo potenziamento del suo servizio di intelligence estero, il Bundesnachrichtendienst (Bnd). Secondo un disegno di legge elaborato dal Cancellierato federale, il Bnd otterrebbe maggiori poteri nella sorveglianza internet e nelle operazioni di hacking, con l'obiettivo esplicito di ridurre la dipendenza dagli alleati americani, in particolare dalla National Security Agency (Nsa). Un progetto che potrebbe segnare una svolta nella politica di sicurezza tedesca, anche se le zone d'ombra non cambiano. I dettagli del Disegno di Legge: più potere per il Bnd.

