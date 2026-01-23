Il 7 gennaio, con la firma del memorandum, si è conclusa una fase importante della diplomazia climatica internazionale, segnando l’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama globale delle politiche ambientali e può avere ripercussioni sul fronte della cooperazione internazionale per il clima. Un momento che invita a riflettere sulle sfide e le prospettive future per la tutela del nostro pianeta.

A cura di Giulio De Meo Un silenzio assordante ha accolto la firma del memorandum dello scorso 7 gennaio, un documento che sancisce formalmente la fine di una parte della diplomazia climatica mondiale. A un anno esatto dall’inizio del secondo mandato alla Casa Bianca, l’amministrazione statunitense ha ufficializzato il recesso dall’ Accordo di Parigi e dall’intera intelaiatura della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Con questo gesto gli Stati Uniti dichiarano la propria indipendenza dalla realtà materiale del pianeta. Sotto la guida strategica del Segretario di Stato Marco Rubio, l’amministrazione ha giustificato il ritiro di Trump da oltre 60 organizzazioni e trattati internazionali definendoli “ architetture globali dominate da ideologie progressiste”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La fuga di Trump dall’Accordo di Parigi segna l’inizio di un nuovo ‘regime climatico’

