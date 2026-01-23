La Forza di una Donna sbarca a C’è Posta per Te

Domani sera, sabato 24 gennaio 2026, torna C’è Posta per Te con la sua terza puntata. In questa occasione, sarà protagonista il tema de La Forza di Una Donna, un racconto che celebra la determinazione femminile. Un appuntamento che unisce emozione e sensibilità, offrendo uno sguardo autentico sulle storie di coraggio e resilienza femminile.

La terza puntata di C’è Posta per Te, in onda domani sera, sabato 24 gennaio 2026, è nel segno de La Forza di Una Donna, la dizi campione d’ascolti di Canale 5. Maria De Filippi accoglierà infatti in studio gli attori turchi Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk. Nelle vicende della produzione turca, Cindoruk interpreta Sarp, il marito della protagonista Bahar, mentre la Yagtu è Piril, la madre dei due figli minori dell’uomo. Duman è invece il volto di Arif, attualmente in onda su Canale 5 anche in Io Sono Farah, dove è il perfido Behnam Azadi. Altra ospite della puntata sarà Alessandra Amoroso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

