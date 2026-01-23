Il Carnevale di Viareggio si distingue per la sua capacità di unire satira e creatività, offrendo uno sguardo critico sulla società. In questa cornice, i carristi esprimono un forte impegno civile, utilizzando le cartapeste per veicolare messaggi di pace e riflessione. Attraverso le loro opere, si evidenzia un’attitudine alla ribellione pacifica, dimostrando come l’arte possa essere strumento di dialogo e cambiamento sociale.

Il Carnevale di Viareggio, con il suo linguaggio unico fatto di satira, allegoria e immaginazione visionaria, è da sempre una lente privilegiata attraverso cui osservare il mondo. Tra i grandi temi che i maestri costruttori hanno affrontato nei decenni, quello della paura della guerra e della speranza di pace ritornano potenti e universali. Sono riflessioni che il Carnevale ha saputo trattare alternando sberleffo e denuncia, poesia e sarcasmo, leggerezza e profondità: un equilibrio raro, capace di trasformare la critica sociale in spettacolo, la paura in colore, il dissenso in arte. La mostra, nata dalla collaborazione tra la Fondazione Carnevale ed il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, ed ospitata proprio nel cuore della Versilia storica- dal 27 gennaio, Giorno della Memoria, fino al 15 marzo, presenta una selezione di bozzetti realizzati tra gli anni Sessanta e il primo decennio del Duemila. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La forte ribellione alla guerra. Messaggi di pace in cartapesta. L'impegno civile dei carristi

