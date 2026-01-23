La Fiamma Olimpica di Milano Cortina fa tappa a Udine, sabato 24 gennaio, in piazza Libertà. L'evento offre un'anteprima delle discipline olimpiche invernali, accompagnata da momenti di intrattenimento, musica e gadget. Un'occasione per avvicinarsi allo spirito delle Olimpiadi e vivere un’esperienza coinvolgente nel centro della città.

In piazza Libertà un “assaggio” delle discipline olimpiche invernali, intrattenimento, musica e gadget. Il percorso, il villaggio e le limitazioni Udine è pronta ad accogliere la fiaccola olimpica. L’appuntamento è, com’è ormai noto, per sabato 24 gennaio, quando la città sarà attraversata dal corteo in festa di Milano Cortina 2026 a seguito dei 37 tedofori. Nel capoluogo friulano la torcia percorrerà circa 8 chilometri fino al cuore del centro storico udinese, terminando il suo percorso sotto la torre dell’orologio in piazza Libertà, dove si accenderà il braciere olimpico. A scambiarsi la fiaccola ufficiale dei prossimi giochi olimpici invernali saranno grandi protagonisti dello sport e dello spettacolo friulano, tra cui la bandiera del basket friulano Michele Antonutti, la conduttrice Lodovica Comello, l’ex calciatore Luigi De Agostini, nazionale azzurro ai mondiali di Italia ’90 e olimpico a Seul ‘88, la campionessa olimpica a Parigi 2024 Mara Navarria e la campionessa mondiale di pallavolo Rachele Sangiuliano. 🔗 Leggi su Udine20.it

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina arriva a Udine. Sabato 24 gennaio

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a MonrealeLa Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 è arrivata a Monreale, segnando un momento importante nel percorso verso le prossime Olimpiadi.

