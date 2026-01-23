La Fiamma Olimpica di Milano Cortina arriva a Udine Sabato 24 gennaio

Da udine20.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina fa tappa a Udine, sabato 24 gennaio, in piazza Libertà. L'evento offre un'anteprima delle discipline olimpiche invernali, accompagnata da momenti di intrattenimento, musica e gadget. Un'occasione per avvicinarsi allo spirito delle Olimpiadi e vivere un’esperienza coinvolgente nel centro della città.

In piazza Libertà un “assaggio” delle discipline olimpiche invernali, intrattenimento, musica e gadget. Il percorso, il villaggio e le limitazioni Udine è pronta ad accogliere la fiaccola olimpica. L’appuntamento è, com’è ormai noto, per sabato 24 gennaio, quando la città sarà attraversata dal corteo in festa di Milano Cortina 2026 a seguito dei 37 tedofori. Nel capoluogo friulano la torcia percorrerà circa 8 chilometri fino al cuore del centro storico udinese, terminando il suo percorso sotto la torre dell’orologio in piazza Libertà, dove si accenderà il braciere olimpico. A scambiarsi la fiaccola ufficiale dei prossimi giochi olimpici invernali saranno grandi protagonisti dello sport e dello spettacolo friulano, tra cui la bandiera del basket friulano Michele Antonutti, la conduttrice Lodovica Comello, l’ex calciatore Luigi De Agostini, nazionale azzurro ai mondiali di Italia ’90 e olimpico a Seul ‘88, la campionessa olimpica a Parigi 2024 Mara Navarria e la campionessa mondiale di pallavolo Rachele Sangiuliano. 🔗 Leggi su Udine20.it

la fiamma olimpica di milano cortina arriva a udine sabato 24 gennaio

© Udine20.it - La Fiamma Olimpica di Milano Cortina arriva a Udine. Sabato 24 gennaio

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, a gennaio la fiamma olimpica arriva a Novara

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a MonrealeLa Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 è arrivata a Monreale, segnando un momento importante nel percorso verso le prossime Olimpiadi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: L'anteprima della 47ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, da San Donà di Piave a Trieste; Olimpiadi Milano Cortina 2026: la Fiamma arriva a Trento, giovedì 29 gennaio accensione del braciere in piazza del Duomo; Passaggio della Fiamma Olimpica da Rovereto; Fiamma Olimpica, l’arrivo della fiaccola per la Tappa di Vicenza.

Fiamma olimpica Milano Cortina 2026: oggi la tappa a TriesteManca sempre meno alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. Oggi la fiamma è a Trieste: da questo pomeriggio fino alla sera è previsto un percorso di 8 ... tg24.sky.it

la fiamma olimpica diLa Fiamma Olimpica passa per Udine: cosa c'è da sapereUdine si prepara al passaggio della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026: percorso, villaggio, tedofori e misure di sicurezza. nordest24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.