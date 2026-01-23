Ferrari ha presentato ufficialmente la nuova monoposto SF-26 attraverso un breve video condiviso sui propri canali social. L’evento si è svolto a Fiorano, segnando l’inizio della preparazione per il Mondiale di Formula 1 2026. La SF-26 rappresenta un aggiornamento importante nel percorso di sviluppo della scuderia, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e la competitività nel prossimo campionato.

Con un breve video sui suoi canali social, la Ferrari ha svelato la nuova monoposto SF-26 in vista del Mondiale di Formula 1 2026. “Introducing the SF-26. Our 2026 challenger”, il messaggio della Scuderia di Maranello. La SF-26 è la 72esima della Casa di Maranello. “La vettura, la settantaduesima realizzata dalla Casa di Maranello per la massima categoria automobilistica, apre un nuovo ciclo regolamentare che segna l’inizio di una fase completamente inedita per la F1, che sarà caratterizzata da vetture più leggere, da un profondo ripensamento dei concetti aerodinamici e da una nuova generazione di power unit”, si legge in un comunicato di Maranello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Ferrari svela a Fiorano la nuova monoposto SF-26

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tvIl 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

Formula 1, oggi su Sky e NOW si svela la nuova Ferrari SF-26 con Leclerc e HamiltonOggi su Sky e NOW viene presentata la nuova Ferrari SF-26, la monoposto che accompagnerà Leclerc e Hamilton nella prossima stagione di Formula 1.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La Ferrari ha appena SVELATO i dettagli della sua nuova SF-26!

Argomenti discussi: Ferrari, ecco tutti i dettagli della nuova SF-26; Ferrari svela le tute di Leclerc e Hamilton per il Mondiale 2026; Hamilton sorride mentre la Ferrari svela la sua vettura per la F1 del 2026; F1: la Ferrari svela i primi indizi sui colori della sua SF-26 - i colori storici tornano per il 2026?.

La Ferrari svela a Fiorano la nuova monoposto SF-26Con un breve video sui suoi canali social, la Ferrari ha svelato la nuova monoposto SF-26 in vista del Mondiale di Formula 1 2026. Introducing the SF-26. Our ... lapresse.it

F1: Ferrari svela la SF26, tocco vintage anni ’70Ecco la nuova Ferrari di F1, la SF26 che sarà affidata ai piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La monovolume, che a Maranello si augurano ... stream24.ilsole24ore.com

La #Ferrari svela finalmente la monoposto 2026 Ecco tutti i dettagli della presentazione #F1 x.com

#Ferrari svela la sua nuova monoposto: ecco come e quando seguire la presentazione #F1 facebook