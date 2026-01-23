Ferrari presenta la SF-26, simbolo di un nuovo ciclo per il team. Vasseur commenta:

Charles Leclerc e Lewis Hamilton pronti per la stagione del riscatto FIORANO (MODENA) - Un nuovo inizio. L'ennesimo della lunga storia della Ferrari, sempre con la stessa voglia di vincere, anzi di tornare a farlo dopo stagioni non facili. Il primo passo è stata la presentazione della nuova monoposto per il Mondiale 2026. La scuderia di Maranello si lancia verso il ciclo regolamentare 2026-2030 con la SF-26, che sarà la vettura di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, per una stagione al via l'8 marzo con il Gran Premio d'Australia, entrambi a caccia di un titolo mondiale che da queste parti manca da 19 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Ferrari presenta la SF-26, Vasseur "L'inizio di un nuovo ciclo"

Ferrari presenta la SF-26: al via una nuova era della Formula 1Ferrari introduce la SF-26, la monoposto che accompagnerà la squadra nel prossimo Campionato del Mondo di Formula 1, in partenza l’8 marzo in Australia.

Ferrari presenta la monoposto per il Mondiale F1: svelata la SF-26, regolamento rivoluzionato. Primo rombo per HamiltonFerrari ha presentato la SF-26, la monoposto con cui affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ferrari, l'intervista di Carlo Vanzini a Vasseur verso il 2026. Il 23/1 la nuova monoposto | F1

Argomenti discussi: F1, la presentazione della Ferrari SF-26: quando e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tv; Quando viene presentata la nuova Ferrari? Il programma completo; Cosa sappiamo ad oggi della nuova Ferrari per il Mondiale di F1 2026; WEC | Ferrari presenta le nuove tute 2026 dei piloti 499P Hypercar.

La Ferrari presenta la SF-26, Vasseur L'inizio di un nuovo cicloFIORANO (MODENA) - Un nuovo inizio. L'ennesimo della lunga storia della Ferrari, sempre con la stessa voglia di vincere, anzi di tornare a farlo dopo stagioni non facili. Il primo passo è stata la pre ... laprovinciacr.it

La Ferrari presenta la nuova SF26 strizzando l'occhio alla monoposto di Niki LaudaLa nuova Ferrari di F1, la SF26, si ispira graficamente a un modello anni '70, la 312 T. Non è un richiamo casuale, evidentemente: quella monoposto, guidata nel 1975 da Niki Lauda, è ricordata come la ... msn.com

La Ferrari si presenta per il Mondiale di F1 2026: si riparte da Lecler e Hamilton. I PROFILI #SkyMotori #F1 #Formula1 #Ferrari #Hamilton #Leclerc x.com

Ferrari presenta la 12Cilindri Tailor Made Ferrari presenta una nuova 12Cilindri Tailor Made, celebrazione dell’eccellenza artigianale al vertice del suo programma di personalizzazione di punta. Questa Ferrari unica nel suo genere alza ancora una volta l’asti - facebook.com facebook