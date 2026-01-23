La Ferrari presenta la SF-26 Vasseur L' inizio di un nuovo ciclo

23 gen 2026

Ferrari presenta la SF-26, simbolo di un nuovo ciclo per il team. Vasseur commenta:

Charles Leclerc e Lewis Hamilton pronti per la stagione del riscatto FIORANO (MODENA) - Un nuovo inizio. L'ennesimo della lunga storia della Ferrari, sempre con la stessa voglia di vincere, anzi di tornare a farlo dopo stagioni non facili. Il primo passo è stata la presentazione della nuova monoposto per il Mondiale 2026. La scuderia di Maranello si lancia verso il ciclo regolamentare 2026-2030 con la SF-26, che sarà la vettura di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, per una stagione al via l'8 marzo con il Gran Premio d'Australia, entrambi a caccia di un titolo mondiale che da queste parti manca da 19 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

