L’articolo analizza la vicenda della proposta di Donald Trump di acquistare la Groenlandia, un'operazione che ha suscitato molto interesse e discussioni. La posizione decisa dell’ex presidente, che ha manifestato chiaramente l’intenzione di acquisire il territorio, rappresenta un episodio significativo nelle dinamiche geopolitiche e nelle strategie di politica estera degli Stati Uniti.

La rivendicazione della Groenlandia era stata annunciata da Trump sin dall’inizio in maniera categorica: ci serve, ce la prenderemo con le buone o in altro modo. Se c’è una parvenza di motivazione razionale – ma è quella invocata da ogni aggressore in mancanza di ragioni più concrete, anche da Putin nei confronti dell’Ucraina – è la “sicurezza”. Sicurezza della rotta artica e prevenzione di colpi di mano di Cina o Russia, le cui navi e sottomarini affollerebbero, a dire di Trump, le acque circostanti. L’alibi della sicurezza Il controllo del “Passaggio a Nord-Ovest” non richiede certo il possesso dell’intera isola, due milioni di chilometri quadrati di territorio. 🔗 Leggi su Tpi.it

La febbre dell'Artico di Donald Trump (di F. Bascone)

Groenlandia, lo scudo anti missili Golden Dome e la base Pituffik: la sfida di Trump a Russia e Cina per il controllo dell'ArticoLa Groenlandia rappresenta una posizione strategica chiave nell’Artico, con installazioni come lo scudo anti missili Golden Dome e la base di Pituffik.

Le «pressioni sessuali» di Epstein nella villa di Trump. Il caso dell’estetista 18enne a Mar-a-Lago e la lettera per Donald che lo cacciòIl rapporto tra Jeffrey Epstein e Mar-a-Lago emerge da recenti ricostruzioni, che evidenziano visite frequenti dell’imprenditore nella residenza di Donald Trump.

