La domanda? Non serve più

Da tifosi, ormai, non c’è più nulla da chiedere. Con l’arrivo di Cortesi, la squadra ha rafforzato la propria formazione, dissipando ogni dubbio sulla sua competitività. La scelta del nuovo acquisto conferma l’impegno e la volontà di migliorare. Ora, l’attenzione si concentra sul campo, dove si aspettano risultati concreti e continuità. Un passo importante per il futuro del club, che si prepara ad affrontare le sfide della nuova stagione.

Da tifosi, ormai, non c’è più niente da chiedere. Con l’arrivo di Cortesi è chiaro a tutti che le domande stanno a zero. Abbiamo 23 giocatori, 5 cambi, mille possibilità di cambiare modulo, uomini e atteggiamento in base al momento, alla partita, all’avversario. Basta con le elucubrazioni mentali. Basta con i processi prima ancora di giocare. Quello che conta è una cosa sola: scendere in campo e dare tutto. Chi parte titolare, chi entra dopo, chi gioca fuori ruolo: non importa. Importa solo l’obiettivo comune, quello che ci fa battere il cuore e ci tiene attaccati alla gradinata fino all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Lortica.it

