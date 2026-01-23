La dimensione italiana è l’Europa di Serie B | senza l’exploit dell’Inter di Inzaghi la Serie A è sparita dai piani alti

La situazione della Serie A si presenta complessa senza l’exploit dell’Inter di Inzaghi. Dopo sette partite giocate e a una gara dalla conclusione, sei delle sette squadre impegnate nelle coppe sono già qualificate per la fase successiva. Solo il Napoli, campione in carica, rischia l’eliminazione, dovendo affrontare una sfida decisiva contro il Chelsea. La dimensione italiana del calcio europeo appare così più vicina a una Serie B che ai vertici continentali.

Dopo sette partite giocate e ad una gara, decisiva, dalla fine, il bicchiere mezzo pieno è che delle sette compagini della Serie A impegnate nelle coppe, sei sono già sicure di andare avanti: Inter, Juventus e Atalanta in Champions, Roma e Bologna in Europa League, Fiorentina in conference; gli unici a rischio eliminazione immediata sono proprio i campioni d’Italia del Napoli, costretti a fare risultato col Chelsea. Il bicchiere mezzo vuoto, però, è che tutte sono qualificate soltanto ai playoff, con lo scenario di portare tra le migliori otto soltanto la Roma (che però dovrà vincere in Grecia col Panathinaikos, non scontato) e forse l’ Atalanta, che già ha fatto un mezzo harakiri contro il Bilbao e avrà un’altra occasione in Belgio con l’ Union Saint-Gilloise, ma comunque realisticamente rimane la meno attrezzata per fare strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

