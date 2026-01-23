La devastazione dopo il passaggio di Harry Legambiente | Danni annunciati bisogna rinaturalizzare le coste

Dopo il passaggio del ciclone Harry, le coste siciliane mostrano danni significativi, evidenziando la vulnerabilità del nostro territorio. Legambiente Sicilia sottolinea come tali eventi siano in linea con le previsioni legate alla crisi climatica, che colpisce in modo più acuto il Mediterraneo. È urgente intervenire per rinaturalizzare le coste e ridurre l’impatto ambientale di eventi estremi sempre più frequenti.

I gravi danni registrati lungo le coste siciliane dopo il passaggio del ciclone Harry riportano drammaticamente all’attenzione pubblica un problema da tempo denunciato da Legambiente Sicilia: "La crisi climatica che ha il suo epicentro nel Mediterraneo — hotspot del cambiamento climatico — e che purtroppo sta scivolando su un piano sempre più inclinato. Gli effetti di questa crisi sono aggravati dalla fragilità dei nostri territori, frutto anche di scelte urbanistiche scellerate, interventi infrastrutturali sciagurati, abusi edilizi spesso incontrastati, quando non addirittura incoraggiati, e obblighi amministrativi aggirati", afferma l'associazione ambientalista, secondo cui "l’erosione costiera, aggravata da decenni di cementificazione selvaggia, abusivismo edilizio e pianificazione territoriale inadeguata, rappresenta oggi una delle emergenze più gravi".🔗 Leggi su Palermotoday.it

La devastazione del ciclone Harry, la conta dei danni per milioni in Sicilia, Sardegna e Calabria. Le famiglie evacuate e le previsioni meteo – I videoIl ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, Sardegna e Calabria, provocando mareggiate e venti intensi.

