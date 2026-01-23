La denuncia di Gengaro sulla gestione urbanistica | La città è ferita chi pagherà?

L’ex consigliere comunale Antonio Gengaro ha espresso preoccupazioni sulla gestione urbanistica di Avellino, evidenziando le trasformazioni del territorio e le modalità di applicazione delle norme edilizie. La sua denuncia mette in luce alcune criticità che, secondo lui, rischiano di compromettere lo sviluppo e la tutela della città. La questione richiede un’attenzione condivisa per garantire un equilibrio tra crescita e rispetto delle regole urbanistiche.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.