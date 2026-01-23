La denuncia di Gengaro sulla gestione urbanistica | La città è ferita chi pagherà?
L’ex consigliere comunale Antonio Gengaro ha espresso preoccupazioni sulla gestione urbanistica di Avellino, evidenziando le trasformazioni del territorio e le modalità di applicazione delle norme edilizie. La sua denuncia mette in luce alcune criticità che, secondo lui, rischiano di compromettere lo sviluppo e la tutela della città. La questione richiede un’attenzione condivisa per garantire un equilibrio tra crescita e rispetto delle regole urbanistiche.
AVELLINO — Critiche alla gestione urbanistica degli ultimi anni arrivano dall’ex consigliere comunale Antonio Gengaro, che interviene pubblicamente sulle trasformazioni del territorio cittadino e sull’applicazione delle regole edilizie.Complicità politiche e favoritismi ai privatiGengaro afferma.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Urbanistica algoritmica: l’IA sta trasformando la struttura delle cittàL’intelligenza artificiale sta iniziando a influenzare la pianificazione urbana, offrendo nuovi strumenti per analizzare e modellare le città.
