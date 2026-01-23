La crisi Sogis in Regione | Va immessa liquidità

Nella riunione della IV Commissione Attività produttive della Regione, si è discusso della situazione critica di Sogis, coinvolta in una crisi aziendale. Durante l’audizione di ieri mattina, è emersa la necessità di immettere liquidità per garantire la continuità e la stabilità dell’azienda. La discussione si concentra sulle possibili azioni per affrontare le difficoltà e sostenere il rilancio dell’impresa.

Audizione, ieri mattina nella IV Commissione Attività produttive della Regione, sulla crisi della SO.G.I.S di Sospiro, industria chimica. Presenti la proprietà, il Commissario giudiziale, l'Associazione Industriali di Cremona, Cgil Lombardia, Cisl Lombardia e Uiltec, il sindaco di Sospiro, Fausto Ghisolfi e il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani. A rischio sono i 48 dipendenti rimasti, da 71 che erano. Nel 2024 il passaggio del pacchetto di maggioranza a due società, la 7B-OIL Distribuzione e la SEVEN B OIL Srl, mentre nel luglio 2025 all'inglese Multiasset Management Limited.

