La crisi del commercio colpisce il centro storico, con molte serrande abbassate. I dati ufficiali del Municipio del 2025 suggeriscono una situazione stabile, ma Fratelli d’Italia solleva dubbi e contestazioni. La realtà del territorio appare complessa, tra segni di una possibile ripresa e segnali di difficoltà ancora presenti. Un’analisi approfondita è necessaria per comprendere appieno le dinamiche del settore commerciale locale.

È l’immagine di un centro storico apparentemente stabile dal punto di vista della presenza di attività commerciali quella restituita dai dati 2025 forniti dal Municipio e contestati da Fratelli d’Italia. Sommando negozi, bar e ristoranti, le nuove aperture sono state 24, a fronte di 19 cessazioni, con un saldo positivo di +5. Un dato che, letto isolatamente, potrebbe far pensare a una fase di assestamento dopo anni complessi. Ma è allargando lo sguardo alle annualità precedenti che il quadro si fa più articolato. Prima di entrare nel dettaglio, è utile chiarire la distinzione tra le due categorie analizzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La crisi del commercio. Serrande giù in centro, ma i numeri dividono. FdI contesta il Comune

Parcheggi blu, Moretti (FdI): "Ennesimo provvedimento punitivo, a discapito del commercio e del centro"Le nuove restrizioni sui parcheggi blu, proposte dall’amministrazione comunale, sono state criticate da Moretti di Fratelli d’Italia.

Commercio, abbassano le serrande la storica boutique e il ristorante: "Correre ai ripari subito, meno burocrazia"Le recenti chiusure di attività storiche come il ristorante La Stiva e la boutique Kiwi a Cesenatico evidenziano le difficoltà del commercio locale.

