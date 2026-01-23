La crescita disordinata delle città può togliere l’acqua potabile a 220 milioni di persone

La crescita urbana non pianificata rischia di privare dell’acqua potabile circa 220 milioni di persone entro il 2050, secondo un rapporto ASviS. L’aumento rapido e disordinato delle città può compromettere l’accesso ai servizi essenziali, come l’acqua corrente e l’igiene. È fondamentale agire per garantire uno sviluppo urbano sostenibile e un adeguato approvvigionamento idrico per le future generazioni.

di Monica Sozzi, Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 7 gennaio 2026 Entro il 2050 centinaia di milioni di persone potrebbero vivere in città senza accesso all’acqua corrente e ai servizi igienico-sanitari. Non per mancanza fisica della risorsa, ma per come le città sono cresciute e continuano a crescere. È questa la conclusione dello studio “ Urban sprawl is associated with reduced access and increased costs of water and sanitation ”, condotto da Complexity Science Hub di Vienna e Banca mondiale, e pubblicato su Nature Cities. La ricerca si basa su un’analisi comparativa che ha preso in esame oltre 100 città in Asia, Africa e America Latina.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Tubo di scarico si rompe, cisterna dell’acqua potabile contaminata: 60 persone coinvolte

Leggi anche: Firenze, tubo di scarico si rompe e filtra nella cisterna dell’acqua potabile: 60 persone coinvolte

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: USA: il regolatore dello sport universitario chiede la sospensione dei prediction market; Il parroco amico di tutti nel Venezuela; CONTIGLIANO, MURATORI (PD): IL PAESE E’ AVVOLTO NEL DEGRADO; La sorprendente storia di una frazione di Misterbianco che ha cambiato il destino di Catania.

La crescita disordinata delle città può togliere l’acqua potabile a 220 milioni di personedi Monica Sozzi, Comitato di Redazione ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 7 gennaio 2026 Entro il 2050 centinaia di milioni di persone potrebbero vivere in ci ... ildenaro.it

Anche se la pachira ha una crescita disordinata potarla è la cosa peggiore al momentoQuando una pachira perde la sua classica forma compatta e inizia a produrre getti ... msn.com

Se tutto dentro di te è in disordine, forse stai finalmente andando nella direzione giusta. #crescita #consapevolezza #cambiamento #mentalità #pensieriprofondi facebook