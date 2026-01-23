La corsa sostenibile Due milioni l’indotto della White marathon

La White Marble Marathon, in programma domenica 15 febbraio a Marina di Carrara, rappresenta un importante evento sportivo e territoriale. Oltre alla competizione, contribuisce in modo significativo all’economia locale, con un indotto stimato in due milioni di euro, promuovendo turismo, sostenibilità e valorizzazione del paesaggio delle Apuane. Un’occasione per coniugare sport e sviluppo, evidenziando il ruolo dello sport nella promozione del territorio e della sua economia.

Quando lo sport muove l’economia e racconta un territorio La White Marble Marathon, in programma domenica 15 febbraio con partenza e arrivo a Marina di Carrara, si conferma come uno degli eventi sportivi più rilevanti non solo dal punto di vista agonistico, ma anche per le ricadute economiche, turistiche e ambientali che genera sull’intera area apuana. Secondo le stime, l’impatto economico della manifestazione – promossa da World Running Academy di Paolo Barghini e Fondazione Marmo come main partner – è valutato in oltre 2 milioni di euro, tra presenze alberghiere, ristorazione, servizi, trasporti e attività commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La corsa sostenibile. Due milioni l’indotto della White marathon Leggi anche: Jack White in concerto a Lido di Camaiore: parte la corsa ai biglietti Leggi anche: La crescita del Baccanale: "Ben 65mila coperti e tre milioni di indotto" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: La corsa sostenibile. Due milioni l’indotto della White marathon; Mobilità sostenibile, il Comune definisce le nuove linee guida per lo sharing a due ruote; Scusate il ritardo: Campaccio Cross Country, si corre il 24 e 25 gennaio. WE WISH YOU… una MI in bici! Questo Natale, ti auguriamo una Milano dove ci si muove con leggerezza, si respira meglio e si arriva ovunque - insieme. Con bikeMi, ogni corsa è un piccolo gesto per una città più sostenibile. Il pass giornaliero costa solo 4, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.