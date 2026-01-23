La consegna delle Aquile di pilota nel ricordo del generale Mettini e dell’allievo Nucheli

Ieri al 70° Stormo di Latina si è svolta una cerimonia significativa, durante la quale sono state consegnate le Aquile di pilota a 36 allievi del primo corso normale dell’Accademia Aeronautica, futuro “Grifo VI”. L’evento, caratterizzato da sobrietà e commozione, ha ricordato il generale Mettini e l’allievo Nucheli, sottolineando l’importanza della tradizione e del valore formativo della formazione aeronautica italiana.

La cerimonia che ha visto protagonisti 36 allievi del primo corso normale compagni del giovane che ha perso la vita nell’ingente aereo dell’ottobre scorso insieme al comandate del 70° Stormo E’ stata una cerimonia sobria ma piena di commozione quella di ieri al 70° Stormo di Latina per la consegna delle Aquile di pilota d’aeroplano a 36 allievi del primo corso normale, futuro “Grifo VI”, dell’Accademia Aeronautica. Un evento che ha visto la partecipazione delle più alte cariche civili e militari della forza armata, alla presenza del capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale di squadra aerea Antonio Conserva, e che si è svolto nel ricordo dell’allievo ufficiale pilota Lorenzo Nucheli e del comandante del 70° Stormo, generale di brigata aerea Simone Mettini che hanno perso la vita nel tragico incidente aereo del primo ottobre scorso.🔗 Leggi su Latinatoday.it

