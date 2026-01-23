La conferenza stampa di Meloni e Merz in diretta La premier | L' Europa scelga se essere protagonista o subire il suo destino

Da xml2.corriere.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in diretta la conferenza stampa di Giorgia Meloni e Antonio Merz a Villa Pamphili, dove discutono di temi chiave come competitività, difesa comune e accordi economici. La premier invita l'Europa a decidere se assumere un ruolo da protagonista o subire il proprio destino, offrendo uno sguardo sulle priorità politiche attuali e sulla direzione futura del continente.

La premier italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno tenuto oggi a Roma un vertice con diversi membri dei rispettivi governi. Meloni e Merz hanno siglato un Protocollo sul piano d'azione italo-tedesco sulla competitività, anticipato qui dal Corriere e che sarà presentato al summit speciale dei leader europei convocato su iniziativa del cancelliere tedesco il 12 febbraio. «L’Europa sta rimanendo indietro», è la frase d’esordio del piano e il tempo di agire «è adesso». Per questo Italia e Germania, le due principali nazioni manifatturiere, hanno concordato «un’agenda chiara e impegni concreti per rafforzare la competitività dell’Europa per assicurare crescita, autonomia strategica e minore vulnerabilità agli choc esterni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

la conferenza stampa di meloni e merz in diretta la premier l europa scelga se essere protagonista o subire il suo destino

© Xml2.corriere.it - La conferenza stampa di Meloni e Merz in diretta. La premier: «L'Europa scelga se essere protagonista o subire il suo destino»

Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l’incontro della Premier con la stampaLa conferenza stampa di Giorgia Meloni si terrà oggi, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 11 presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

Leggi anche: Vlahovic cambia il suo destino! Da partente a protagonista: «Ha confermato di essere…». E adesso cosa accadrà per il suo futuro alla Juventus

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: EVOLIO Expo 2026: lunedì 26 gennaio la conferenza stampa di presentazione; UCL | Juventus-Benfica, la conferenza stampa di Spalletti e Thuram; La conferenza stampa di presentazione di Ratkov e Taylor; Invito conferenza stampa presentazione Job Speed Dating persone diversamente abili.

la conferenza stampa diItalia-Germania, la conferenza stampa di Meloni e MerzDalla competitività alla difesa comune, agli accordi economici: la conferenza stampa a Villa Pamphilj ... corriere.it

la conferenza stampa diBilaterale Italia-Germania: la conferenza stampa della premier Meloni e del cancelliere MerzPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.