Segui in diretta la conferenza stampa di Giorgia Meloni e Antonio Merz a Villa Pamphili, dove discutono di temi chiave come competitività, difesa comune e accordi economici. La premier invita l'Europa a decidere se assumere un ruolo da protagonista o subire il proprio destino, offrendo uno sguardo sulle priorità politiche attuali e sulla direzione futura del continente.

La premier italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno tenuto oggi a Roma un vertice con diversi membri dei rispettivi governi. Meloni e Merz hanno siglato un Protocollo sul piano d'azione italo-tedesco sulla competitività, anticipato qui dal Corriere e che sarà presentato al summit speciale dei leader europei convocato su iniziativa del cancelliere tedesco il 12 febbraio. «L’Europa sta rimanendo indietro», è la frase d’esordio del piano e il tempo di agire «è adesso». Per questo Italia e Germania, le due principali nazioni manifatturiere, hanno concordato «un’agenda chiara e impegni concreti per rafforzare la competitività dell’Europa per assicurare crescita, autonomia strategica e minore vulnerabilità agli choc esterni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La conferenza stampa di Meloni e Merz in diretta. La premier: «L'Europa scelga se essere protagonista o subire il suo destino»

