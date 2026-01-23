La cognata di Elkann tifa Meloni | il paradosso che scuote casa Agnelli

La recente dichiarazione della cognata di Elkann, sostenitrice di Meloni, rappresenta un elemento inaspettato all’interno della famiglia Agnelli. Mentre John Elkann mantiene una posizione critica nei confronti del governo, questa presa di posizione rivela tensioni e contraddizioni interne. Un paradosso che mette in luce le diverse sensibilità politiche presenti in uno dei gruppi industriali e sociali più influenti in Italia.

Mentre John Elkann gestisce la linea di "Repubblica", impegnata in una narrazione di costante opposizione al governo, dai salotti della famiglia spunta un endorsement inaspettato, che forse nemmeno l'erede della famiglia Agnelli pensava di trovare. Matilde Borromeo, sorella di Lavinia e cognata del presidente di Stellantis, ha manifestato su Instagram un sostegno aperto e senza riserve nei confronti di Giorgia Meloni. Sposata con il principe Antonius zu Fürstenberg, la Borromeo non si è limitata a una generica approvazione, ma ha usato parole che ricalcano il sentimento di quella parte di Paese che vede nella Premier una rottura positiva con il passato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

