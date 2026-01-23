La Civitanovese ha annunciato l’ingaggio del difensore Alberto Sanchez Montilla, tesserato nel pomeriggio di ieri. Il giocatore, in buona forma fisica, sarà a disposizione già dalla prossima partita interna contro il Tolentino, in programma domenica alle 15. Questa aggiunta rafforza la rosa a disposizione della squadra in vista delle sfide imminenti.

Nel pomeriggio di ieri, il difensore Alberto Sanchez Montilla è stato tesserato dalla Civitanovese. Il giocatore è fisicamente pronto per essere impiegato già domenica, in occasione della delicata sfida interna contro il Tolentino con inizio alle 15. "Una gara che potrebbe rappresentare un crocevia per la stagione", dice Federico Ruggeri che da giocatore ha indossato la maglia rossoblù ed è stato capitano dei cremisi per diversi anni. "La formazione adriatica – aggiunge Ruggeri – è tenuta a massimizzare il successo ottenuto a Matelica. I rossoblù sono galvanizzati dal cambio societario ma ora devono registrare un cambio di passo sul campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Civitanovese si rinforza. Ecco il difensore Montilla

Si rinforza la Civitanovese. In arrivo il difensoreLa Civitanovese si rafforza con l’arrivo di un nuovo difensore.

Un colpo di mercato direttamente dalla B: il Forlì si rinforza con un giovane difensoreIl Forlì Calcio annuncia l’ingaggio di un giovane difensore, rafforzando così la propria rosa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: ECCELLENZA. La Civitanovese espugna Matelica e si rilancia; ECCELLENZA. La Civitanovese esulta a Matelica; Si rinforza la Civitanovese. In arrivo il difensore; Si rinforza la Civitanovese In arrivo il difensore.

Si rinforza la Civitanovese. In arrivo il difensoreÈ questione di giorni l’ufficialità di Montilla, fino a poco tempo fa al Matelica. Tuttavia l’allenatore Marinelli potrebbe perdere l’esperto Cahais. msn.com

Civitanovese, ufficiale nuovo colpo in difesaECCELLENZA - Alberto Sánchez sarà un giocatore del club rossoblù La Civitanovese 1919 ha raggiunto l'accordo con Alberto Sánchez. Difensore spagnolo, classe1996, Sánchez vanta un percorso di rilievo t ... youtvrs.it

Non mancava nulla nell'appartamento di un 51enne civitanovese: termoventilatori, luci artificiali e termostati per far crescere le piante. A rovinare i piani del commerciante è stato il cane antidroga delle Fiamme Gialle - facebook.com facebook