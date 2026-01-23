La vicenda della quercia donata dall’Athletic Bilbao a Bergamo, e successivamente rubata, evidenzia ancora una volta come l’inciviltà rappresenti un problema universale. L’assessore allo Sport ha commentato la vicenda come una sconfitta per tutta la comunità. Questo episodio mette in luce l’importanza di valori condivisi e del rispetto per il patrimonio pubblico, al di là di ogni confine geografico.

È proprio vero che tutto il mondo è paese e l’inciviltà non conosce bandiere e latitudini. La vicenda della quercia donata dall’Athletic Bilbao alla città orobica e rubata poco dopo ne è la prova. Marcella Messina, assessore allo Sport di Bergamo, ha condannato duramente il gesto. Ecco la sua lettera pubblicata sull’Eco di Bergamo. Sradicata la quercia a Bergamo, le parole dell’assessore. Si legge sull’Eco: Ieri sera (mercoledì per chi legge, ndr) la nostra squadra non è stata all’altezza contro l’ Athletic Bilbao. Dopo un primo tempo meritatamente in vantaggio, nel secondo ha subito una pesante sconfitta: senza mordente, con poco coraggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La civile Bergamo, sradicata la quercia donata dall’Athletic Bilbao. L’assessore allo Sport: “È una sconfitta per tutti”

Bergamo, sradicata la quercia donata dall’Athletic Bilbao. L’assessore allo Sport: “È una sconfitta per tutti”A Bergamo, la quercia donata dall’Athletic Bilbao è stata recentemente rimossa e sottratta, suscitando grande disappunto.

Sdegno a Bergamo: sradicata la quercia donata dai tifosi dell’Athletic BilbaoA Bergamo è stata recentemente sradicata la quercia donata dai tifosi dell’Athletic Bilbao, appena piantata il giorno precedente dalla Fondazione dell’Club basco.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sradicata la Gernika dono della Fondazione Athletic Club de Bilbao; Divelto l’albero di Gernika donato dall’Athletic Bilbao | Una doppia sconfitta per Bergamo - Foto e video.

Sradicata la quercia della libertà donata dall’Athletic a Bergamo, Messina: Abbiamo perso due volteLa pianta, simbolo di libertà del popolo basco, era stata piantata nella mattinata di mercoledì. L'assessora: Gesto incivile e inaccettabile, una sconfitta sociale ... bergamonews.it

Sradicata quercia Guernica donata a Bergamo da Athletic Bilbao, indignazione in cittàSta destando grande indignazione a Bergamo il furto della quercia di Guernica, piantata soltanto ieri al parco Goisis e donata dall'Athletic Bilbao come simbolo di amicizia e dei valori dello sport e ... ansa.it

La civile #Bergamo, sradicata la quercia donata dall’#AthleticBilbao. L’assessore allo Sport: “È una sconfitta per tutti” La lettera dell'Assessore #Messina sull'Eco di Bergamo: "Un gesto incivile e inaccettabile, che deve essere stigmatizzato. Abbiamo perso due - facebook.com facebook