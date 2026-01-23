Recenti voci suggeriscono che la cena tra Brooklyn Beckham e il principe Harry possa aver influenzato le tensioni familiari. Lo scorso maggio, Brooklyn e Nicola Peltz sono stati ospiti di Harry e Meghan Markle a Montecito, alimentando discussioni su possibili dissapori. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un legame diretto tra questo incontro e eventuali crisi familiari, lasciando spazio a interpretazioni e speculazioni.

L'incontro è avvenuto pochi giorni dopo che Brooklyn aveva saltato i festeggiamenti per il 50° compleanno del padre David. Come riporta The Sun, durante la cena svoltasi a Montecito, una fonte avrebbe svelato che «Harry e Meghan sono stati molto empatici e molto gentili con entrambi i loro ospiti». Continua il racconto: «Harry era pienamente consapevole della situazione e ha offerto a Brooklyn il suo incrollabile sostegno, in quanto persona che ha vissuto esperienze simili». Sembra inoltre che anche Nicola Peltz e Meghan Markle abbiano trovato conforto nell'esperienza reciproca, dato che «entrambe le donne sono state chiaramente descritte dai media come delle rovinafamiglie, donne che distruggono le famiglie dei loro mariti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Vanityfair.it - La cena segreta tra Brooklyn Beckham e il principe Harry ha avuto un ruolo nella rottura con la famiglia?

Brooklyn Beckham rompe il silenzio sulla rottura con i genitori David e Victoria. Con frasi pesanti come macigni. Ecco che cos'ha raccontatoBrooklyn Beckham ha condiviso recentemente la sua versione dei fatti riguardo alla difficile rottura con i genitori, David e Victoria Beckham.

Brooklyn Beckham: è il nuovo principe Harry? L'attacco ai genitori, il mistero su chi è il cattivo (forse tutti). Ecco qualche indizio sulla vicendaBrooklyn Beckham si trova al centro di un crescente interesse mediatico, spesso paragonato a una figura come il principe Harry.

