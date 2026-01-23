La casta dei magistrati e i progressisti del no

L'indipendenza del potere giudiziario è spesso al centro del dibattito, evidenziando una realtà in cui giudici gestiscono autonomamente la propria carriera e le nomine. Questa situazione solleva interrogativi sulla reale separazione tra il corpo giudiziario e il resto del sistema politico e sociale. La questione riguarda non solo l’indipendenza dall’esterno, ma anche la presenza di eventuali dinamiche interne che potrebbero influenzare le decisioni e l’equilibrio dell’ordine giudiziario.

"Quando si parla dell'ordine giudiziario, una specie di ordine chiuso, una casta separata; quando si lascia la regolarizzazione di tutta la vita interna del potere giudiziario ai giudici stessi, può ancora sorgere una questione d'indipendenza, perché la carriera, le nomine, i trasferimenti saranno tutti affidati allo stesso corpo oltre alla questione d'indipendenza dall'esterno c'è né una anche dall'interno". Questa plastica espressione non è di Silvio Berlusconi né di Giorgia Meloni, ma di uno dei più attivi e competenti membri comunisti della Costituente, Renzo Laconi. Anche se sembra una pronuncia espressa nell'attuale confronto pubblico sul referendum sulla giustizia.

