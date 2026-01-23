La Casa Bianca posta la foto di un'attivista disperata ma è un falso | perché le lacrime sono state aggiunte

La Casa Bianca ha condiviso una foto dell’attivista Nekima Levy Armstrong in lacrime durante un arresto, ma è stato rivelato che l’immagine è stata alterata digitalmente, con lacrime aggiunte successivamente. Questa modifica solleva questioni sull’autenticità delle immagini utilizzate e sull’uso delle tecniche di manipolazione visiva in ambito comunicativo. È importante analizzare con attenzione le fonti e verificare i contenuti diffusi sui canali ufficiali.

La Casa Bianca ha diffuso una foto dell’attivista Nekima Levy Armstrong modificata digitalmente per mostrarla in lacrime durante l'arresto. La manipolazione è stata subito mascherata, ma lo staff di Trump si difende sminuendo la questione: "I meme continueranno".🔗 Leggi su Fanpage.it La Casa Bianca bullizza un’attivista arrestata con una foto alterata dall’Intelligenza ArtificialeLa Casa Bianca ha condiviso un’immagine alterata dall’intelligenza artificiale riguardante l’arresto di un’attivista durante una manifestazione a St. Leggi anche: Perché le McLaren sono state squalificate dal GP Las Vegas: cos’è la regola F1 dell’usura del plank Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Per la Casa Bianca, il dito medio, se mostrato da Trump, è un gesto appropriato; Groenlandia, Trump e i dazi a chi si oppone. Meloni: Errore. Otto Paesi: Spirale pericolosa - La rettifica della Bild: il ritiro delle truppe tedesche era programmato; Cuba dice no: con Washington solo contatti tecnici; Groenlandia, Trump rilancia: Non si può tornare indietro. Radio1 Rai. . #Ucraina al centro della scena internazionale con la ripresa dei negoziati, dopo l'intervento di Zelensky a Davos. Oggi, primo trilaterale con USA, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi. Ottimisti Casa Bianca e Cremlino. Claudia Stamerra #GR1 facebook Stefano Massini in scena: “Vi svelo chi è Trump prima della Casa Bianca” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.