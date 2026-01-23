La Casa Bianca posta la foto di un'attivista disperata ma è un falso | perché le lacrime sono state aggiunte

Da fanpage.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca ha condiviso una foto dell’attivista Nekima Levy Armstrong in lacrime durante un arresto, ma è stato rivelato che l’immagine è stata alterata digitalmente, con lacrime aggiunte successivamente. Questa modifica solleva questioni sull’autenticità delle immagini utilizzate e sull’uso delle tecniche di manipolazione visiva in ambito comunicativo. È importante analizzare con attenzione le fonti e verificare i contenuti diffusi sui canali ufficiali.

La Casa Bianca ha diffuso una foto dell’attivista Nekima Levy Armstrong modificata digitalmente per mostrarla in lacrime durante l'arresto. La manipolazione è stata subito mascherata, ma lo staff di Trump si difende sminuendo la questione: "I meme continueranno".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

La Casa Bianca bullizza un’attivista arrestata con una foto alterata dall’Intelligenza ArtificialeLa Casa Bianca ha condiviso un’immagine alterata dall’intelligenza artificiale riguardante l’arresto di un’attivista durante una manifestazione a St.

Leggi anche: Perché le McLaren sono state squalificate dal GP Las Vegas: cos’è la regola F1 dell’usura del plank

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Per la Casa Bianca, il dito medio, se mostrato da Trump, è un gesto appropriato; Groenlandia, Trump e i dazi a chi si oppone. Meloni: Errore. Otto Paesi: Spirale pericolosa - La rettifica della Bild: il ritiro delle truppe tedesche era programmato; Cuba dice no: con Washington solo contatti tecnici; Groenlandia, Trump rilancia: Non si può tornare indietro.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.