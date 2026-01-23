Kosovo detains 109 after vote tampering probe forces recount

In Kosovo, oltre 100 persone sono state arrestate in seguito a un’indagine sulle irregolarità nelle elezioni del 28 dicembre. Le autorità hanno avviato un ricontrollo dei voti sospetti di manipolazione, evidenziando l’impegno a garantire la trasparenza del processo elettorale. La situazione resta sotto stretta sorveglianza mentre le indagini continuano per chiarire eventuali anomalie e assicurare l’integrità delle elezioni.

But they were seen as a severe embarrassment for the young country which aims to join the European Union. Kurti's office did not immediately respond to a request for comment. Bedri Hamza, head of the country's second biggest movement, the Democratic Party of Kosovo, called the discrepancies "deeply concerning". The Kosovo Election Commission said it was launching initial investigations two weeks ago after checks on videos from some counting centres showed irregularities. On Monday, it ordered a total vote recount, saying problems had been found in multiple locations. The suspects were officials, known as election commissioners, chosen to count votes by the parties under Kosovo's electoral system. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Kosovo detains 109 after vote tampering probe forces recount

