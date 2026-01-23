Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha risposto alle dichiarazioni di Viktor Orban riguardo alla futura adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Sybiha ha sottolineato che le posizioni di Orban, influenzate dalla Russia, sono destinate a fallire nel lungo termine. La discussione evidenzia le diverse vedute tra Kiev e Budapest sulla questione europea, evidenziando le tensioni geopolitiche nel contesto europeo attuale.

"Questo piano è destinato a fallire, signor primo ministro. Il suo padrone a Mosca non durerà 100 anni, anche se fosse pronto a donargli tutti gli organi. E il giorno in cui l'Ucraina entrerà nell'Ue, pubblicheremo questo titolo sulla Verkhovna Rada dell'Ucraina per ricordare le sue bugie per i prossimi cento anni", ha dichiarato Sybiha su X.

Kiev a Orban: "Il tuo padrone a Mosca non durerà 100 anni"

