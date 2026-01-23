Keiber Lamadrid completa le visite mediche del West Ham

Keiber Lamadrid ha completato le visite mediche con il West Ham United, segnando un passo importante nel suo trasferimento. L’operazione si inserisce nel processo di rafforzamento della squadra, sotto la guida dell’allenatore Nuno Espirito Santo. La società britannica prosegue così con le strategie di mercato volte a migliorare la rosa e consolidare la posizione in campionato.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del West Ham United Nuno Espirito Santo guarda (foto di Alex BroadwayGetty Images) Il West Ham United è sempre più vicino alla cattura di Keiber Lamadrid. Secondo il giornalista Elias Lopez, il giocatore è già arrivato a Londra e ha superato le visite mediche con il West Ham United. Il 22enne arriverà dal club venezuelano Deportivo La Guaira. Keiber Lamadrid completa le visite mediche. Lamadrid ha ottenuto il visto lavorativo e ha già firmato il contratto con il club londinese. Si prevede che verrà presentato presto. Lamadrid diventerà il terzo acquisto di gennaio per il West Ham United dopo Pablo e Taty Castellanos.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Una pepita venezuelana sbarca a Londra: il West Ham ingaggia Keiber LamadridIl West Ham guarda al futuro e investe su uno dei giovani talenti più promettenti del calcio sudamericano. Il club londinese ha ufficializzato. tuttomercatoweb.com

