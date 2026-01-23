kate middleton fa impazzire le sue guardie del corpo evitando la protezione

Kate Middleton è nota per il suo stile sobrio e rispettoso delle regole di Palazzo. Recentemente ha attirato l’attenzione evitando di richiedere la protezione delle sue guardie del corpo in alcune occasioni ufficiali, dimostrando un atteggiamento naturale e senza fronzoli. La duchessa mantiene sempre un comportamento rispettoso delle consuetudini royal, evidenziando un comportamento equilibrato e misurato in ogni situazione pubblica.

Kate Middleton è sempre molto attenta a gesti e comportamenti, tende a seguire il protocollo e si attiene scrupolosamente alle regole di Palazzo. Ma anche lei qualche volta fa un’eccezione e sempre per una buona causa. È per questo motivo che ha fatto impazzire le sue guardie del corpo martedì scorso durante il suo tour in Scozia. Kate Middleton, la corsa sui tacchi. Kate Middleton e William si sono recati in Scozia per un breve tour, il primo del 2026. La Principessa del Galles ha incantato tutti indossando un cappotto in tartan azzurro come omaggio al paese ospitante. In Scozia William e Kate sono noti come il Duca e la Duchessa di Rothesay e sono molto amati. 🔗 Leggi su Dilei.it

