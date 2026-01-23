Karlsson Bologna saluta ufficialmente la società e si trasferisce in prestito all’Utrecht. La notizia è stata confermata attraverso un comunicato congiunto, che ha fornito tutti i dettagli dell’operazione. L’attaccante sarà temporaneamente fuori dalla rosa bolognese, con l’obiettivo di maturare esperienza nel campionato olandese. Restano aggiornamenti sui termini del trasferimento e sui piani futuri delle parti coinvolte.

Inter, attenta: due top club europei sono pronti a piombare su Bastoni! C’è già una preferenza Tottenham, clamoroso affare in entrata: si lavora al colpo Robertson dal Liverpool! Cosa sta succedendo in Inghilterra Abraham Aston Villa: è fatta per il ritorno in Premier League dell’attaccante. Le cifre e i dettagli dell’affare per l’ex Roma e Milan Mercato Roma: cambia il futuro di questo giallorosso! Dirigenza soddisfatta, ha respinto tante offerte per farlo rimanere Calciomercato Cagliari: Albaraccin si avvicina ai rossoblù. A che punto è la trattativa e cosa manca per la chiusura definitiva. Ultimissime Conferenza stampa Di Francesco pre Lecce Lazio: «Ecco come ho trovato Cheddira, sul rientro di Berisha posso dirvi questo» Juventus Napoli, c’è il verdetto su McKennie: il centrocampista ci sarà contro i partenopei? La gestione di Spalletti Allenamento Bologna, luci e ombre verso il Genoa: Bernardeschi riassaggia il campo, ma Lucumi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Karlsson Bologna, ufficiale l’addio in prestito: l’attaccante va all’Utrecht! Il comunicato

Juventus Women, ufficiale la cessione di Cascarino: va in prestito al West Ham. Il comunicatoLa Juventus Women ha annunciato ufficialmente la cessione di Cascarino, che partirà in prestito al West Ham.

Castellanos West Ham, ora è ufficiale: l’attaccante argentino lascia la Lazio. Il comunicato ufficiale con tutti i dettagliIl West Ham ha ufficializzato l'acquisto di Taty Castellanos dalla Lazio, confermando la conclusione del suo trasferimento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; Mercato Bologna: Sohm, ora è ufficiale. Karlsson verso l’Utrecht; Il Bologna richiama Karlsson dal prestito all'Aberdeen. Sarà dirottato altrove; Calciomercato Bologna – Il rebus attaccanti.

Mercato Bologna: Sohm, ora è ufficiale. Karlsson verso l’UtrechtIl ds Di Vaio non si sbilancia: Dovevamo ingaggiare un centrale, perché ne avevamo bisogno ed è arrivato Helland ... ilrestodelcarlino.it

Appena rientrato dal prestito, Karlsson lascia di nuovo il Bologna: ha firmato con l'UtrechtIl Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto all’FC Utrecht il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jesper Karlsson a titolo. tuttomercatoweb.com

UFFICIALE: Karlsson è un nuovo giocatore dell'Utrecht Arriva in prestito secco dal Bologna #Calciomercato #23gennaio x.com

Karlsson lascia l'Aberdeen: il Bologna richiama l'esterno dopo sei mesi in Scozia - facebook.com facebook