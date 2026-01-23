Kamchatka la nevicata record raccontata da video e foto generate con l’AI

La penisola di Kamchatka ha recentemente vissuto una delle nevicate più copiose degli ultimi decenni, un evento che ha attirato l’attenzione di molti. Attraverso immagini e video generati con l’intelligenza artificiale, è possibile osservare questa eccezionale naturale, testimonianza delle condizioni climatiche estreme di questa regione. Un’occasione per approfondire la conoscenza di un territorio unico, evidenziando le sue peculiarità e le sfide legate ai fenomeni meteorologici.

La penisola della Kamchatka è stata davvero colpita da una delle nevicate più intense degli ultimi decenni. Tuttavia, molte delle immagini e dei video più spettacolari che circolano online risultano false e create con l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. I contenuti falsi provengono da account TikTok e Instagram che pubblicano video generati tramite AI.. Le immagini contengono gli elementi tipici dell’AI o situazioni del tutto innaturali.. Analisi. Le immagini mostrano edifici ricoperti da enormi blocchi compatti, persone che utilizzano questi accumuli per sciare e improvvisi crolli di massa simili a valanghe in pieno contesto urbano.🔗 Leggi su Open.online

