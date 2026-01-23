Kallas | La sovranità della Groenlandia non è negoziabile dazi o no – Il video

Il video presenta le dichiarazioni di Kallas sulla sovranità della Groenlandia, sottolineando l'importanza strategica dell'isola. Le sue risorse e le rotte sottomarine rendono la regione di interesse globale, e l'intervento evidenzia come questa sovranità sia considerata non negoziabile, indipendentemente da eventuali dazi o pressioni esterne.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 20 gennaio 2026 “La Groenlandia è strategica. Non è un segreto. Nelle vicinanze si trovano importanti rotte sottomarine e al di sotto del suo territorio sono presenti minerali fondamentali per l'economia globale. Ma vorrei essere chiara: la Groenlandia appartiene al suo popolo. Nessuna minaccia di dazi doganali potrà cambiare questa situazione. La sovranità non è negoziabile. Le dichiarazioni rilasciate dal presidente Trump creano una situazione che non abbiamo mai vissuto prima. La nostra risposta deve essere quella di mantenere la calma, difendere la nostra posizione e agire in modo unito”.🔗 Leggi su Open.online

Groenlandia, raggiunto accordo Trump-Nato: scongiurata l’ipotesi dazi. Rutte: “Non si è discusso di sovranità” – La direttaNella serata del 21 gennaio è stato firmato un accordo tra Donald Trump e la Nato, rappresentata da Mark Rutte, riguardante la Groenlandia.

A Davos Ursula von der Leyen rilancia la sovranità sulla Groenlandia e parla di terremoto politico. «Gli scossoni geopolitici possono essere un'opportunità per l'Europa» facebook