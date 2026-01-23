jwst scopre un misterioso limone galattico

Grazie alle osservazioni del James Webb Space Telescope, gli scienziati hanno identificato un oggetto celeste insolito, denominato PSR J2322–2650b. Si tratta di un corpo orbitante attorno a una pulsar, caratterizzato da una composizione ricca di carbonio molecolare e dalla forma particolare che ha ricordato un limone. Questa scoperta apre nuove prospettive nello studio delle interazioni tra pulsar e oggetti circostanti, contribuendo alla comprensione delle dinamiche galattiche.

Grazie al solito JWST, ricercatori scoprono PSR J2322-2650b, stiracchiato compagno di una pulsar e ricco di carbonio molecolare Oltre 6000: questo il numero di esopianeti, ossia pianeti al di fuori del Sistema Solare, di cui è stata finora confermata l’esistenza. Fin dal principio, con le prime, bizzarre scoperte all’inizio degli anni 90 del secolo scorso (una storia di cui ho parlato in un vecchio articolo), si capì subito che le possibilità andavano ben oltre quelle rappresentate dai nostri otto pianeti (scusa tanto, Plutone <3). I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

