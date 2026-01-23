Luciano Spalletti, allenatore di Certaldo, ha portato nuova linfa alla Juventus in Champions League. Con la sua esperienza e competenza, ha contribuito a migliorare le performance della squadra in un periodo di difficoltà. La sua presenza si è rivelata fondamentale per rilanciare il rendimento europeo dei bianconeri, confermando il suo ruolo come figura chiave per il successo in questa competizione.

L'arrivo di Luciano Spalletti ha svoltato la campagna europea della Juventus in Champions League. Luciano Spalletti, il tecnico di Certaldo, ha riportato ossigeno e risultati alla Juventus in un momento di profonda crisi. La conquista della League Phase con una giornata d'anticipo non era affatto scontata dopo le prime tre

