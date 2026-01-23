Juventus privarsi di questo McKennie è un delitto | per Spalletti è insostituibile | CM

La Juventus rischia di perdere uno dei suoi elementi più importanti: Weston McKennie, fondamentale per la mediana secondo Spalletti. Il centrocampista statunitense, spesso presente nelle scelte del tecnico di Certaldo, rappresenta un punto fermo della squadra. La questione del rinnovo contrattuale rimane aperta, lasciando incertezza sul futuro di un giocatore considerato insostituibile, paragonabile a Yildiz nella sua importanza.

Il centrocampista statunitense sempre in campo con il tecnico di Certaldo: la partita resta aperta sul rinnovo di contratto Indispensabile, quasi al pari di Yildiz. Weston McKennie, anche nel decisivo match contro il Benfica in Champions League, ha dimostrato di essere un alfiere insostituibile per Luciano Spalletti. Novità McKennie (Ansa Foto) – calciomercato.it In campo in ogni partita, in ruoli diversi, ma sempre con la solita efficacia. MVP della notte europea, ma ormai non c’è più da stupirsi. L’americano ha messo a segno il gol del raddoppio grazie a un perfetto inserimento, sigillando il fondamentale successo della ‘Vecchia Signora’ contro il tabù Benfica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juventus, privarsi di questo McKennie è un delitto: per Spalletti è insostituibile

Juventus, McKennie conquista anche Spalletti: l'assist decisivo per il futuro

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Benfica 2-0: McKennie insostituibile, Pavlidis fantozzianoAnalisi e valutazioni del match Juventus-Benfica, vinto dai bianconeri per 2-0 nell’ambito della fase a gironi di Champions League.

