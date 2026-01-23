La Juventus si appresta ad affrontare il Napoli di Antonio Conte domenica 25 gennaio 2026 all’Allianz Stadium, in una partita importante per la classifica di Serie A. Dopo aver assicurato la qualificazione ai playoff di Champions League, i bianconeri cercano continuità in campionato. La sfida vedrà un possibile ballottaggio tra Conceicao e Miretti a centrocampo, in un match che potrebbe influire notevolmente sulle posizioni di classifica.

Con la qualificazione ai playoff di Champions League blindata dopo il 2-0 sul Benfica, la Juventus si prepara a una sfida cruciale in Serie A: domenica 25 gennaio 2026 alle 18:00 all’Allianz Stadium arriva il Napoli di Antonio Conte, in un match che può valere punti pesantissimi per la rincorsa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Napoli: ballottaggio Conceicao-Miretti

