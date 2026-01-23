Juventus | l’Allianz ha ospitato prova esterna di Masterchef

Giovedì 22 gennaio 2026, l’Allianz Stadium di Torino ha accolto una prova esterna di MasterChef Italia, parte della quindicesima stagione. L’evento ha trasformato temporaneamente lo stadio in un set culinario all’aperto, offrendo uno scenario unico per una delle sfide più interessanti del programma. Questa occasione ha unito il mondo dello sport e della cucina, creando un momento di particolare interesse per gli appassionati di entrambe le discipline.

Giovedì 22 gennaio 2026, l'Allianz Stadium di Torino ha ospitato una delle prove più spettacolari della stagione 15 di MasterChef Italia: una sfida in esterna che ha trasformato il tempio Juventus in un set culinario a cielo aperto. Tra i protagonisti assoluti della serata c'è stata Cristina Chiabotto, ex Miss

