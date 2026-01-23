Juventus idea Fortini dalla Fiorentina per il vice Kalulu

La Juventus prosegue la ricerca di un vice-Kalulu, in vista della prossima stagione. Oltre a Mingueza e Juanlu Sanchez, nelle ultime settimane sono emerse anche richieste per Fortini della Fiorentina. La società valuta diverse opzioni per rinforzare il reparto difensivo e garantire maggiore copertura nel settore. La trattativa con il giovane giocatore viola rappresenta una delle possibilità prese in considerazione dalla dirigenza bianconera.

Continua la ricerca per il vice-Kalulu. Oltre a Mingueza e Juanlu Sanchez, i bianconeri nell'ultima settimana hanno chiesto informazioni per Fortini della Fiorentina. La necessità di un vice-Kalulu La Juventus sta cercando un giocatore in grado di fare rifiatare lo stakanovista Pierre Kalulu. Il francese ha giocato 31 partite su

